La Compagnia di Teatro Sperimentale "Renato Bevilacqua" di San Salvo comunica che la prossima commedia che porterà in scena nelle serate: 6 – 7 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 aprile 2013 presso il Centro Culturale "Aldo Moro" alle ore 21,00 nei giorni feriali e alle ore 18,00 nei giorni festivi, ha per titolo "Lu cruscaune" (L'Avaro).



I posti si possono prenotare tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 20,00 presso i locali di via Roma 54.