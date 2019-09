Gentile Direttore,

vorrei richiamare la Sua attenzione su un’assenza, che, nell’ambito del trentennale della visita a San Salvo di Papa Wojtyla, pesa come un macigno…un macigno politico !



Nelle celebrazioni di venerdì 15 marzo 2013 e, precisamente nel convegno sul lavoro, che si tiene alla sala Convegni della Pilkington, il Comune di San Salvo ha invitato il Presidente della Regione, che è Chiodi, ma non il Presidente della Commissione industria della Regione stessa, che è Argirò, nostro Consigliere regionale e Capogruppo del partito più importante (?) della maggioranza amministrava locale.



L’assenza, tra i relatori al predetto convegno, del Consigliere Argirò è tanto più grave, se si pensa che vi intervengono il numero uno della Pilkington, il capo del personale della Denso e rappresentanti sindacali nazionali e regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Sarebbe stato, dunque, pertinente e coerente che tra costoro ci fosse anche un imprenditore di San Salvo, che presiede anche un importante Commissione regionale.



Ma, visto che i suoi stessi colleghi non l’hanno ritenuto idoneo a parlare del tema in discussione, che è “la grandezza del lavoro all’interno dell’uomo”, Argirò potrebbe parlare de “la grandezza dell’assenza all’interno del convegno”.



Infatti, è proprio il caso che sia personalmente il Grande Assente a chiarire perché non l’hanno invitato in nessuna delle tre giornate del trentennale, mortificando, in tal modo, la sua persona, il suo ruolo politico a San Salvo e, soprattutto, il suo partito.



E’ proprio il caso, se si vuole che il dibattito di questi giorni non passi dall’occuparsi del Grande Papa (Giovanni Paolo II) al Grande Assente (Nicola Argirò). Non crede ???





Prof.ssa Stella De Cinque