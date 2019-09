Quanti si sono riconosciuti in questi video che stiamo pubblicando? E quanti magari hanno riconosciuto i loro amici? Continua la rassegna dei video d'epoca recuperati da Aldo e Luca Perrozzi e rielaborati in collaborazione con Francescopaolo D'Adamo. Quella che ne sta venendo fuori, settimana dopo settimana, è un'interessantre ricostruzione di una bella iniziativa che si svolgeva in estate, a cavallo tra gli anni 60 e 70: il Carnevale estivo. Travestimenti tematici, diversi in ogni occasione, che portavano l'allegro gruppo ad animare la vita della spiaggia di Vasto Marina nel bel mezzo della stagione estiva. Dall'asilo alla processione, passando per le miss, il divertimento, per chi partecipava e per chi si trovava ad ammirare queste sfilate, era assicurato. Questa settimana tornano in scena "Le miss", tanti bei giovanotti alle prese con divertenti travesimenti femminili. Provate ad immaginare quali sarebbero le reazioni se queste sfilate si svolgessero oggi...

A cura di Luca Perrozzi e Francescopaolo D'Adamo