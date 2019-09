Tutta Vasto fa il tifo per Seba:

Tutta Vasto, e non solo, tifa per Sebastiano, il tifoso coinvolto in un incidente stradale sabato pomeriggio a Chieti Scalo, in zona San Martino, di ritorno dalla partita tra Flacco Porto Pescara e Vastese. Molto conosciuto e legatissimo alla squadra cittadina di cui è tifoso da sempre, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara.

Martedì sera sul ponte del viadotto Histonium, visibile su corso Mazzini, è stato affisso uno striscione, firmato dal gruppo ultras Aragonesi, con il messaggio di incoraggiamento Seba non mollare!



I sostenitori biancorossi si mobilitano anche per domenica e hanno già preparato lo striscione da esporre allo stadio Aragona, con lo stesso testo. Alle 15.00 la Vastese ospita la Spal Lanciano, l'ingresso in curva sarà gratuito, un segnale molto importante della società che insieme ai tifosi invita tutta la città a riempire la D'Avalos per Sebastiano, per fargli sentire il proprio affetto, perchè ne sarebbe molto felice. Tantissime volte lui ha tifato per la squadra della sua città, adesso è Vasto a fare il tifo per lui.



Nel frattempo le notizie giunte dal reparto di rianimazione, in seguito all'operazione di domenica, sembrano essere incoraggianti, dopo il buon esito dell'intervento chirurgico c'è stato un lieve miglioramento, ma ci vorrà ancora del tempo perchè i medici si pronuncino definitivamente, dipenderà dalla reazione del paziente. Con lui amici, parenti e alcuni tifosi del Pescara, tutti da giorni ormai non lo lasciano mai solo e tutti, anche da Vasto, sono con lui e gli mandano un unico, sentito e forte incoraggiamento: Seba non mollare!



Il comunicato della Vastese. L’A.S.D. Vastese Calcio 1902, vuole ancora una volta esprime la propria solidarietà e vicinanza ai ragazzi rimasti coinvolti nell’incidente stradale di sabato scorso, nonché alle loro famiglie, al termine della gara disputata a Pescara tra la formazione biancorossa e la Flacco Porto, ed in particolare a S.M., che continua a combattere, con la tenacia tipica degli uomini di sport, la sua faticosa e personale battaglia.

A testimonianza di ciò, in occasione della partita interna di domenica 17 marzo 2013, che vedrà la Vastese 1902 affrontare alle ore 15.00 presso lo Stadio Aragona la squadra della Spal Lanciano, la Società ha stabilito che, per tutti coloro che vorranno sostenere dagli spalti della Curva d’Avalos i ragazzi di mister Di Santo, l’ingresso all’impianto sportivo sarà gratuito.



L’appello è rivolto non solo a coloro i quali seguono con passione le vicende che riguardano la storica maglia biancorossa, bensì all’intera cittadinanza, così da testimoniare la propria vicinanza a quei tifosi che con entusiasmo, in casa ed in trasferta, con qualsiasi condizione climatica, senza troppo badare al blasone dell’avversario, hanno incoraggiato chi è sceso di volta in volta sul campo di gioco ad onorare i colori della bandiera Vastese.