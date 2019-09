"A differenza di quanto sostiene qualche politico locale di scarsa operatività, dopo l'incontro annunciato ed avuto con l'assessore all'ambiente della Provincia di Chieti, Eugenio Caporrella, abbiamo ottenuto garanzia che 200 mila euro dei finanziamenti relativi all'Accordo di programma Regione-Province sugli impianti per il riuso, riciclo e trattamento dei rifiuti urbani, saranno destinati alla piattaforma di Vasto e 100 mila euro al riuso".

Lo annuncia Antonio Prospero, consigliere regionale di Rialzati Abruzzo.

"Mi meraviglio che ci sia qualche consigliere provinciale di Vasto, per giunta di minoranza, che continua a polemizzare pur non avendo argomenti. L'accordo di programma Provincia di Chieti Regione Abruzzo che prevede l'esborso di circa 20 milioni di euro derivanti dalla programmazione regionale del Par-Fas 2007-2013, andava seguito con attenzione e se Vasto aveva già pronto il progetto per realizzare l'isola ecologica mi chiedo come mai nessuno della maggioranza vastese si è preoccupato di girare il progetto alla Provincia, pur sapendo tutti che attraverso l'assessorato all'ambiente si stava discutendo dell'accordo di programma conla Regione. Caporrella è stato messo a conoscenza del progetto dell'isola ecologica del Comune di Vasto, peraltro finanziato e già appaltato, e subitola Provincia si è resa disponibile a rimodulare il finanziamento per la piattaforma ecologica o isola ecologica che l'amministrazione comunale sta realizzando presso i capannoni comunali di San Leonardo, a Vasto".