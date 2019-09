Si farà la pista ciclabile lunga 140 chilometri, come l'intera riviera abruzzese. Lo ha deciso il Consiglio regionale, approvando all'unanimità la legge sulla mobilità sostenibile. Due i progetti: la realizzazione con fondi Fas della pista ciclo pedonale lungo l'intera costa adriatica abruzzese e i percorsi byke che interessano le montagne della aree interne.

L'assessore - "L'approvazione oggi della legge che favorisce lo sviluppo della mobilità ciclistica è assolutamente in linea con la programmazione amministrativa sulla mobilità sostenibile che sta perseguendo questo assessorato". Lo ha affermato l'assessore regionale al Turismo, Mauro Di Dalmazio, commentando la votazione unanime del Consiglio regionale che ha dato il via libera alla prima normativa regionale in tema di mobilità ciclistica. "Su questo tema - spiega Di Dalmazio - abbiamo avviato due grandi progetti che hanno importanti risvolti turistici: la realizzazione con fondi Fas della pista ciclo pedonale abruzzese che si dispiega lungo tutto la costa adriatica abruzzese e i percorsi byke che interessano le montagne della aree interne. A questi due grandi progetti che tendono ad allargare l'offerta turistica della regione si aggiungono poi una serie di altre iniziative nella aree urbane che hanno l'obiettivo di facilitare la mobilità sostenibile. Ed è in quest'ottica che deve essere letta l'approvazione della legge sullo sviluppo della mobilità ciclistica quale naturale approdo di una concezione in termini di sostenibilità del territorio regionale".