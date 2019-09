La visita di Giovanni Paolo II a San Salvo, il 19 marzo di 30 anni fa, rappresentò un evento storico ed unico nel suo genere. Una giornata intensa, seguita dagli operatori della comunicazione minuto per minuto. Tra questi c'era il fotoreporter sansalvese Gino Bracciale che oggi, in occasione delle celebrazioni per il trentennale, ha allestito una mostra con gli scatti dell'epoca che ritraggono Giovanni Paolo II.

Da oggi e fino al 20 marzo, presso la Cafeteria del Centro, in piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo, si terrà l'esposizione "Il Papa con noi 30 anni dopo", con le immagini dell'Archivio Storico di Gino Bracciale.

Un appuntamento per far rivivere le stesse emozioni a chi ha vissuto quei momenti ed l'occasione per far conoscere ai più giovani un pezzo di storia di una comunità e di un territorio.