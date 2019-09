I cardinali hanno eletto l'argentino Jorge Mario Bergoglio. Il nome scelto è Francesco. E' il primo Papa dell'America Latina. Il cardinal Bergoglio, di origini italiane (il papà era un ferroviere piemontese emigrato in Argentina), era stato in lizza anche nel 2005, quando poi fu eletto Joseph Ratzinger, che oggi ha seguito il conclave da Castelgandolfo. Gesuita, 76 anni, è stato nominato cardinale da Giovanni Paolo II nel 2002.

"Buonasera", ha detto emozionato affacciandosi al balcone delle benedizioni. Poi un pensiero rivolto al suo predecessore Benedetto XVI. Parole dolci, quelle pronunciate da Francesco, quando dice "i miei fratelli cardinali mi hanno chiamato quasi dalla fine del mondo". Poi chiede la preghiera dei fedeli: "prima di iniziare questo cammini vi chiedo di pregare per me".

Dopo la benedizione "Urbi et orbi", il Papa è rimasto sul balcone ad osservare la folla che lo acclamava dalla piazza. Poi, infrangendo il cerimoniale, ha ripreso la parola per dire. "Ci vediamo presto. Io domani andrò a pregare la Madonna perchè mi accompagni in questo cammino". Come Giovanni Paolo II, che aveva scelto come motto "Totus tuus", riferendosi alla Madonna, anche il nuovo pontefice si affida alla madre di Gesù. (g.r.)

19.15 - I parroci hanno suonato a festa le campane delle chiese di Vasto per salutare il nuovo Papa. Alle 19,06 è arrivata l'attesa fumata bianca: al quinto scrutinio, i cardinali riuniti in Conclave hanno eletto il pontefice che succederà al dimissionario Benedetto XVI, che ha scelto di terminare anzitempo il suo pontificato. La Santa Sede è vacante dal 28 febbraio. Ora l'attesa è per l'annuncio del nome del Pontefice.

19.06 - Fumata bianca dal comignolo posizionato sul tetto della Cappella Sistina. La Chiesa cattolica ha il suo nuovo Pontefice. Dopo un pomeriggio di attesa dalla stufa posizionata all'interno della sala dove sono riuniti in Conclave i cardinali, è uscito il fumo bianco. I primi sbuffi erano grigiastri, per qualche istante si è pensato che neanche alla quinta votazione ci fosse il nome del nuovo Papa. Poi il fumo è diventato bianco e piazza San Pietro, gremita di fedeli, è esplosa in un boato di felicità.