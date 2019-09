Si rinnova il tradizionale appuntamento con la "Via Crucis e Passione Vivente", la Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa e Riti Pasquali nella città di Vasto. Domenica 24 marzo, con inizio alle 19 dal portale della Chiesa di San Pietro, prenderà il via la sacra rappresentazione animata dall'Associazione Principe de Curtis, con la collaborazione dei gruppi parrocchiali A.C. e R.N.S. di Santa Maria del Sabato Santo e dell'Unitalsi, con il patrocinio del Comune di Vasto. A guidare la Via Crucis sarà il parroco di Santa Maria del Sabato Santo, don Massimo D'Angelo.

"I costumi indossati dai figuranti, le scenografie studiate per incorniciare l’evento biblico e le letture sono stati -spiega Biagio Santoro- tutti realizzati dall’associazione Vastese che quest’anno è arrivata a 21 anni dalla fondazione. L'associazione con i propri fondi allestisce e realizza ogni anno per la nostra città un evento che richiama migliaia di persone provenienti anche da fuori Regione. Questo è per la de Curtis un orgoglio e un punto d’onore impegnarsi affinché quest’evento continui".

Saranno quasi 90 i figuranti che il 24 marzo daranno vita alle scene nel centro storico di Vasto. Dopo la partenza dal Portale di San Pietro, in via Adriatica, si passerà per palazzo d'Avalos, poi in piazza Rossetti, dove vi saranno la crocifissione e resurrezione. "Tutti insieme faremo rivivere e vedere ciò che è scritto nei Vangeli e letto nei passi della Via Crucis, il testo e lo schema sono quelli scritti da Papa Giovanni Paolo II".