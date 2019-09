Si trovava sul balcone di casa quando ha cominciato a sentirsi male. Un forte dolore al petto. Un uomo di 82 anni è stato colpito stamani da un attacco di cuore. Subito è scattato l'allarme.

Sul posto, in via Michetti, nel centro di Vasto, si sono precipitati in ambulanza medici e infermieri del 118 e i vigili del fuoco, la cui caserma dista poche centinaia di metri dall'abitazione in cui l'uomo ha accusato il malore. Il paziente è stato subito condotto all'ospedale San Pio da Pietrelcina, dove è stato ricoverato in cardiologia.