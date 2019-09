Il Vasto Marina Juniores vince 2-0 in trasferta contro il Francavilla con una doppietta di Luciano e porta a casa tre punti che le permettono di accorciare a -3 la distanza che la separa dalla capolista Casalincontrada che ha pareggiato in casa contro il Migianico ed è in un momento di calo del quale la squadra di Antonaci vuole approfittare.



Partita dominata dagli ospiti che hanno avuto almeno una decina di palle gol. Dopo questa vittoria il Vasto Marina punta a proseguire il trend positivo e arrivare alla scontro diretto almeno con questo distacco, se non inferiore, per piazzarsi al primo posto nel campionato Juniores d'Elite, girone B. La partita contro l'attuale capolista è in programma all'ultima giornata il 22 aprile alle 15.00 in casa. La prossima sfida invece è per lunedì 18 marzo alle 15.00 al campo sportivo di Vasto Marina contro l'Acqua&Sapone.

Francavilla-Vasto Marina 0-2

Marcatore Vasto Marina: Luciano (2)

Formazione: Benedetti, D'Alessandro, Racciatti, Stivaletta, Piermattei, Menna, Iammarino, Serafini, Travaglini, Luciano, Riella. A disposizione Galiè, Ercolano, D'Aiello. Allenatore Antonaci