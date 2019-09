La Vastese Juniores supera 3-1 il Tre Ville e conquista altri 3 punti che le permettono di rimanere al comando della classifica del campionato Juniores Chieti.



La partita. Dirige l'incontro Benedetta Bologna di Vasto, il Tre Ville è ben messo in campo e nella fase iniziale di gioco crea qualche problema ai padroni di casa, al 10' una bella conclusione da fuori area si perde sul fondo, rispondono i biancorossi al 20' con Moretta che si fa parare il tiro, al 21' ci prova Antonino, schierato a centrocampo, che guadagna solo un angolo, a seguire è Ayoub che spreca una buona opportunità per passare in vantaggio. Al 25' gli ospiti vanno di nuovo al tiro, ma Delle Donne devia sopra la traversa. La partita è combattuta e ci sono occasioni da entrambe la parti. Al 35' Giorgio Finamore calcia a lato, cinque minuti dopo Ayoub mette dentro la rete del vantaggio dopo una bella azione personale.



Nel secondo tempo il primo tiro è di Piras, entrato al posto di Giorgio Finamore uscito per un lieve infortunio, al 5' la Vastese raddoppia, Di Laudo serve Ayoub che avanza verso l'area e davanti al portiere avversario insacca sul secondo palo raso terra. Passano due minuti e arriva il terzo gol, il protagonista è ancora Ayoub che sale sulla fascia destra in progressione, resta in piedi nonostante il tentativo di un avversario di atterrarlo, arriva sul fondo e mette in mezzo dove Moretta è pronto e sigla il 3-0. All'11 azione fotocopia della precedente solo che questa volta il tiro di Moretta viene respinto in area di mano da un difensore. Al 26' la conclusione di Angelo Finamore non centra lo specchio della porta. Nel finale il Tre Ville accorcia le distanze con un bel gol dalla distanza. Nel prossimo turno di lunedì 18 marzo si gioca a Lanciano contro la Spal.



Contento a fine partita il centrocampista marocchino Ayoub Farhiti, autore di una doppietta e un assist, che sabato ha debuttato in prima squadra, primo straniero della nuova Vastese: "Sono felice per i due gol, il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato, dobbiamo continuare così. Giocare con la prima squadra è stato molto bello, sognavo da agosto che succedesse, spero che l'allenatore mi convochi ancora". Soddisfatto anche Giorgio Finamore, impiegato da mister Di Santo sabato nella ripresa contro la Flacco: "L'obiettivo è fare sempre meglio, adesso dobbiamo pensare a vincere contro la Spal Lanciano, sarà dura, all'andata ci hanno messo in difficoltà in casa. Sono felice per l'opportunità che mi è stata data di giocare in prima squadra, il mister punta anche sui giovani e questo per noi è positivo".

Vastese-Tre Ville 3-1 (1-0)



Marcatori Vastese: 40' Ayoub, 5' st Ayoub, 7' st Moretta

Vastese: Delle Donne, Chiari (29' st Altieri), D'Adamo, Antonino, Savino, La Guardia, Ayoub (14' st Ierbs), Finamore G. (43' Piras), Finamore A., Di Laudo (36' st Trofino), Moretta (25' st Rossi). A disposizione Schiavone, Maia. Allenatore Michele Stivaletta

Ammonito: Ierbs

Arbitro: Benedetta Bologna di Vasto