Più di qualcuno frena un po' in ritardo e sbatte col paraurti alle assi di legno. Per la terza volta in tre anni il Comune dovrà aggiustare la staccionata della pista ciclabile di Vasto Marina. Inaugurato a giugno di tre anni fa, il percorso riservato agli amanti delle bici è già decadente: mai sostituita l'illuminazione, completamente distrutta dai vandali, mentre il manto è danneggiato in alcuni punti, in particolare all'altezza dell'Hotel Vittoria, dove nelle scorse settimane la Sasi ha eseguito i lavori di riparazione delle condotte sotterranee. L'asfalto speciale verrà ripristinato dall'impresa Boschetti Carlo di Cupello, cui il Comune ha appaltato gli interventi. Il costo complessivo è di 25mila euro.

Approfittando del buio, nelle ore notturne periodicamente c'è chi si diverte a salire sulla pista con la macchina. Ancora incompleto il ponticello che collega i quattro chilometri che si snodano alle spalle della riserva naturale delle Dune di Vasto Marina al tracciato di San Salvo Marina. Inaugurato, ma non terminato.