Partono male i playout per la Tcm Group Bts San Salvo. La squadra del presidente Natale subisce un secco 3-0 (25-21/25-20/25-22) ad opera del Pineto dopo una prestazione incolore. Le avvisaglie per quella che poteva rivelarsi una giornata difficile c'erano state già in settimana. Allenamenti a ranghi ridotti per i vari malanni di stagione e qualche acciacco e forfait per la gara del libero titolare Ortolano.

Nella sfida con il Pineto sono emerse le lacune che hanno caratterizzato molte gare della regular season. I ragazzi allenati da Peppe Del Fra hanno mostrato una certa insicurezza e poca determinazione nel lottare su ogni palla, continuando a commettere un numero molto alto di errori (quasi 15 per set) che alla fine contribuiscono in maniera negativa sull'economia del match.

"Ora la strada per la salvezza si fa molto dura - ha commentato a fine gara il tecnico dei sansalvesi-. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare nella maniera migliore, sarà un compito arduo far ritrovare la sicurezza necessaria a questa squadra per affrontare il proseguo del campionato". Impresa difficile ma non impossibile, visto che nella prima parte di stagione la Bts San Salvo aveva cullato anche il sogno di approdare ai playoff, salvo poi smarrire la via della vittoria.