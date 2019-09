Secondo posto nel IX Trofeo nazionale Aesis di tiro a segno per Marco La Verghetta, tiratore vastese che gareggia nelle file del Tiro a segno Pescara. Nella competizione che si è svolta a Jesi, una delle più importanti in Italia, La Verghetta, ha conquistato l'accesso alla finale della pistola 10 metri con l'ottavo punteggio, battendo anche atleti dei gruppi sportivi delle forze armate, notoriamente molto preparati in queste discipline.

Poi, nella serie di finale, con 10 colpi "chiamati" dal giudice e con 75 secondi a disposizione (fattori che aumentano il coefficiente di difficoltà del tiro), La Verghetta ha ottenuto il secondo posto. La squadra pescarese, guidata a Jesi dal presidente Rino Solari, ha fatto bottino pieno, con la vittoria di Mario Di Silvetro e il quarto posto di Carmine Di Luca.

Per La Verghetta è il terzo piazzamento d'onore della stagione. Infatti, il tiratore vastese, ha conquistato la seconda posizione nelle due gare federali regionali di categoria, dopo aver ottenuto il salto dalla C alla B nella scorsa stagione agonistica. Ora il prossimo impegno sarà quello del Trofeo Città di Ascoli, altra gara di spessore nel panorama delle competizioni di tiro a segno.