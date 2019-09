Uno scontro tra due auto ha causato forti disagi al traffico. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.45 in via Ciccarone, una delle strade più trafficate di Vasto. Inizialmente la polizia municipale, che sta ricostruendo la dinamica, sospettava si fosse trattato di uno scontro auto-moto, col motociclista fuggito a seguito dell'impatto.

Gli agenti si sono messi alla ricerca della persona scompa rsa. In realtà l'uomo era andato all'ospedale San Pio da Pietrelcina per farsi medicare al pronto soccorso. L'incidente è stato tra due auto: una stava uscendo da un parcheggio, l'altra transitava in via Ciccarone.

La prima notizia - Traffico in tilt oggi pomeriggio in via Ciccarone a causa di un incidente stradale accaduto nei pressi delle scuole medie Rossetti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale per i necessari rilievi e per far defluire i mezzi in transito.