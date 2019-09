Un 37enne del posto, che ieri mattina è incappato in uno dei frequenti controlli alla circolazione stradale che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vasto effettuano nel centro cittadino, è stato denunciato a piede libero per falsità in scrittura privata. L’uomo, alla guida di un’Alfa Romeo, fermato dai militari per un controllo di routine, aveva esposto sul parabrezza della propria auto un contrassegno assicurativo contraffatto. La sua autovettura è stata quindi posta sotto sequestro amministrativo ed affidata in custodia ad una ditta autorizzata del posto.