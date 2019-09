Una giornata con Andrea Capobianco, vice allenatore della Nazionale italiana di basket e responsabile delle squadre nazionali della Federazione. E' quella che vivranno gli atleti della BCC Vasto Basket venerdì prossimo. Coach Capobianco trascorrerà il pomeriggio al PalaBCC, ospite della società vastese, e guiderà l'allenamento di molte delle formazioni giovanili.

Questo il programma diramato dalla società biancorossa.

15,15-16,45: allenamento e giochi con tutto il MINIBASKET (nati nel 2002/2003/2004/2005/2006).

17,00-18,15: allenamento col gruppo 1999 (e alcuni del 2000).

18,30-19,45: allenamento col gruppo UNDER 17.

20,00-20,45: colloquio aperto ai genitori e dirigenti presso la sala riunioni del PalaBCC.

21,00: cena al Terzo Tempo.

Soddisfatto per questa opportunità il presidente del sodalizio biancorosso Giancarlo Spadaccini. “Sarà un evento unico nella storia della nostra associazione. Un appuntamento da non perdere che ci permette di continuare in un progetto di sviluppo a favore del basket cittadini, ma anche del nostro impegno sociale quale punto fermo per i ragazzi e le ragazze di Vasto. Cogliamo l’occasione per riaffermare la soddisfazione per la presenza di Andrea Capobianco a Vasto ed esortiamo tutti i dirigenti dei componenti del consiglio direttivo a collaborare fattivamente per la riuscita di quella che sarà una giornata fantastica nella storia del basket cittadino”.