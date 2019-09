Si disputerà a Vasto, dal 19 al 21 luglio, il Trofeo delle Regioni di beach volley 2013. Si tratta della più importante manifestazione di beach volley a livello giovanile, con gli atleti under 18 provenienti da tutte le regioni d'Italia, che si sfideranno sulla sabbia di Vasto Marina per la conquista del titolo italiano. Un evento importante, sia dal punto di vista sportivo, con la presenza dei tecnici federali e di tanti allenatori nazionali, che da quello di vista turistico, visto che in città arriveranno centinaia di persone tra atleti, tecnici, dirigenti e famiglie al seguito. Un'occasione per fare crescere il movimento del beach volley a Vasto e in tutto l'Abruzzo.

A volere la manifestazione a Vasto sono stati il presidente regionale della Federazione Alberto Pesce e il presidente provinciale Giovanni Bisignani, in accordo con l'amministrazione comunale di Vasto e la Masa Promoter.

Il Trofeo delle Regioni evoca ricordi dolci alla pallavolo vastese. Nel 2010, edizione che si è svolta a Rossano Calabro, a trionfare nel femminile furono le vastesi Laura Delli Quadri e Giada Innocenti, guidate dall'allenatrice Maria Luisa Checchia. Una vittoria che aprì alla Delli Quadri le porte delle nazionali giovanili, mentre Giada Innocenti fu costretta a fermarsi per problemi al ginocchio.

I prossimi mesi saranno di intenso lavoro per lo staff organizzativo, di cui fa parte anche il tecnico vastese Ettore Marcovecchio. Sarà una grande opportunità per tutta la città, da sfruttare al meglio come strumento di promozione turistica e sportiva.