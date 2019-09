Dal 15 al 17 marzo sono in prrogramma a San Salvo le manifestazioni per il trentennale (1983-2013) della visita di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. Nell'occasione interverrà l’ex direttore della sala stampa della Santa Sede Joaquìn Navarro Valls.



Era una bellissima giornata di sole il 19 Marzo del 1983 giorno di San Giuseppe, quando Sua Santità Papa Giovanni Paolo II atterrò nel piazzale antistante lo stabilimento della “Magneti Marelli” dove era atteso da una strabiliante folla (più di 100.000), proveniente da ogni parte d'Abruzzo e da altre Regioni.



La cerimonia eucaristica si svolse su un sontuoso palco allestito per l’eccezionale evento. Papa Wojtjla volle pranzare con gli operai nella loro stessa mensa.



L’amministrazione comunale di San Salvo ha voluto non far passare inosservato un evento così importante. Dal 15 al 17 marzo la città sarà sommersa da una miriade di manifestazioni: convegni, concerti musicali, filmati, musica, giochi ludico- ricreativi, testimonianze, veglie, conviviali.

Di seguito il programma



15 marzo 2013

ore 12.00: Accensione fiaccola (Piazza Giovanni 23°); ore 16,30 Convegno sul lavoro (Sala Convegni Pilkington).



16 marzo 2013

Ore 15.0:00: “Gaudemus” in piazza con i giovani (piazza San Vitale); ore 17,00 accoglienza e animazione per i giovani a cura della Maranathà Ballett (piazza San Vitale); ore 18.00 Nutrire lo Spirito (Chiesa di San Giuseppe); ore 19,30 Nutrire il corpo” conviviale offerto Civile Valtrigno (piazza Papa Giovanni XXIII); ore 21:00 Concerto di Lara Molino e i giovani del Maranathà, testimonianze di Lara Molino e Florin Rossi, commento di Orazio Di Stefano (piazza Giovanni XXIII).



17 marzo 2013

Ore 17.00: “Rievocazione visita del Papa” intervento dell’ ex direttore della sala stampa della Santa Sede Joaquìn Navarro Valls, video testimonianza di S.E. Mons. Pietro Santoro (Auditorium Papa Paolo VI).

In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno nella palestra di Via Verdi e nella palestra dell’Istituto Commerciale.