"L'assessore regionale Di Dalmazio si è detto disponibile ad una più attenta valutazione degli accordi di programma con le province in merito ai finanziamenti di impianti per il riuso, riciclo e trattamento dei rifiuti urbani". Lo ha detto stamane il consigliere regionale Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo) intervenendo sulla polemica della esclusione di Vasto dai benefici dei finanziamenti che la Regione Abruzzo ha messo sulla bilancia: circa 20 milioni di euro, derivanti dalla programmazione regionale del Par-Fas 2007-2013.

"Non voglio che su questa vicenda che vede come interlocutori della Regione le province con i rispettivi assessori all'ambiente si faccia speculazione politica - riprende Prospero - la Regione ha agito nell'interesse di tutte le comunità, grazie ad un finanziamento di 20 milioni di euro collocato nei rispettivi accordi di programma. C'è da fare un ulteriore approfondimento con il Presidente della provincia di Chieti Di Giuseppantonio e con l'assessore all'ambiente Caporrella? Lo faremo, anzi da oggi mi farò promotore di un incontro per seguire direttamente questa storia, così come avrebbero dovuto e potuto fare i consiglieri provinciali sia di maggioranza che di opposizione durante le fasi di confronto con la Regione. La vicenda legata a questi finanziamenti non deve trasformarsi come una occasione perduta dai comuni, ma deve essere la strada per migliorare tutte le fasi del trattamento dei nostri rifiuti. Intendiamo superare definitivamente le criticità del nostro sistema di gestione di rifiuti urbani - conclude Prospero - perché si possa arrivare alla riduzione delle tariffe applicate dai gestori degli impianti ed al miglioramento dei servizi. Per queste ragioni nessun territorio, il Vastese in particolare, rimarrà indietro rispetto ad un altro".