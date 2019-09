Da sabato mattina, 9 marzo, è diventato operativo uno dei protocolli che costituiscono il piano sicurezza predisposto dall’amministrazione comunale di San Salvo e denominato “Vivere in tranquillità”.



Per monitorare e controllare in maniera adeguata il territorio la Polizia municipale, coordinata dal comandante Saverio Di Fiore, si avvarrà dell’uso del telelaser, che consentirà di fotografare e contestare immediatamente l’eventuale infrazione ai limiti di velocità.



“I controlli – spiega il comandante della polizia municipale – verranno effettuati su tutte le strade comunali sia per prevenire e sia per reprimere i reati. Il telelaser, che sarà utilizzato da agenti opportunamente preparati, servirà da deterrente per chi usa in maniera disinvolta l’autovettura. In molti non si curano dei limiti di velocità, diventando un pericolo per se stessi e per gli altri”.



La segnaletica fissa indicherà il tratto di strada che sarà interessato ai controlli della velocità. In particolare sotto osservazione saranno via Grasceta, via Trignina, via per Montenero, via Palmoli, via Circonvallazione, via Istonia, via San Rocco e via Montegrappa. La polizia municipale sarà in azione nei due turni giornalieri utilizzando la doppia pattuglia per la sorveglianza e l’identificazione degli automobilisti.



“Il telelaser è uno strumento moderno – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – messo a disposizione della Polizia municipale, che completa così i servizi svolti in città rispondendo anche alla richiesta dei cittadini che si sono lamentati dell’eccessiva velocità delle auto che circolano a San Salvo. Il tele laser fa parte del piano sicurezza che si articola in diverse attività che vanno dall’uso della videosorveglianza al controllo degli stranieri residenti o meno nel nostro Comune, solo per fare degli esempi. Il nostro impegno è di individuare e adottare, cosa che stiamo facendo, tutti gli strumenti idonei per garantire la sicurezza vera in città, che deve soprattutto essere percepita dai cittadini. Altri servizi specifici attivati dalla polizia municipale, che collabora con le altre forze dell’ordine presenti nel territorio, saranno resi noti nei prossimi giorni”.