La capolista fa la voce grossa contro una San Salvo volitiva per due quarti ma con un organico ridotto all’osso per i vari infortuni. Complimenti alla squadra di coach Merlitti per la mentalità e la fame messa in campo memore della partita di andata decisa da un non fischio che negò tre tiri liberi ad un secondo dalla fine al centro Toth sul meno uno per la squadra del presidente Alberto Antenucci.



Con l’intensità e l'organico giovane ma esperto visto oggi in campo non possiamo che pensare sia la favorita per la vittoria finale. Guidati da capitan Mariani, dalla regia del play Italiano, dal bravo di Falco molto preciso ma soprattutto dall’ottimo Febbo ala pivot migliore in campo autore di 17 punti e padrone dell’area pitturata.



Il migliore in campo per il San Salvo con la sua classe cristallina il capitano Desiati capace con le sue giocate di strappare applausi al competente pubblico chietino, insieme al grande agonismo di Tana, il prezioso contributo a rimbalzo di Nanni e le buone giocate di Toth al tiro.



Nel primo quarto coach Ialacci tenta la carta della triangolo e due che inizialmente sortisce i suoi effetti, nel secondo quarto il tremendo parziale per i teatini (34-14) poi nel terzo quarto, il migliore per gli Amici del basket, con un 21- 21, e nell’ultimo quarto, unica nota positiva i minuti preziosi per tutta la panchina del San Salvo con Fulop, Ludovico, Giancristofero e il debutto del giovane Gianluca Molino a referto con i suoi primi punti in casacca azzurra.



Tabellino partita:

Magic Chieti: Italiano 5, Di Falco 20, Del Grosso 2, Bellaspiga 17, Del Grosso d 4, Sprecacenere 5, Mariani 14, Palena 2, La Selva 6, Milillo 6, Febbo 17, Di Pietroantonio 7, ALL Merletti



Amici del Basket San Salvo: Gabriele 6, Toth 14, Greco, Desiati 17, Tana 3, D’Adamo 4, Nanni 7, Terpolilli 4, Molino 1, Giancrsitofero, Fulop, Ludovico , ALL alacci



Arbitri: La Veneziana e Ferretti



Parziali 29-14, 34-14, 21 -21,21-7



Finale 105 -56