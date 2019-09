Ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Sono i reati di cui dovranno rispondere tre rumeni di 23, 24 e 29 anni, denunciati dai carabinieri di Casalbordino, che nell'auto degli stranieri hanno trovato il bottino di un furto messo a segno a Villalfonsina.

I rumeni sono stati "trovati in possesso di varie parti di motore, tre autoradio, un impianto stereo per auto completo di amplificatore e casse, che erano stati asportati, lo scorso 4 Marzo, in una officina meccanica di Villalfonsina. Sequestrati anche arnesi vari da scasso. I rumeni dovranno rispondere dei reati di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso".