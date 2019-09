Domenica 10 marzo presso il Palaport di Aversa gli allievi del Maestro Rocco Sergio Tullio, hanno partecipato alle semifinali per la conquista del titolo italiano WKF per le specialità Kung Fu e Sanda. Nonostante i numerosissimi partecipanti, gli atleti di Casalbordino hanno dimostrato ancora una volta il valore della preparazione e il livello tecnico raggiunto.



Infatti sono ben dieci gli allievi della Tullio Academy che si sono classificati ad Aversa e parteciperanno alle finali per il titolo italiano il mese prossimo a Roma. Oltre alla soddisfazione personale del M° Tullio, numerose sono stati gli apprezzamenti giunti da altri maestri del settore i quali hanno letteralmente lodato le qualità degli atleti casalesi. Il prossimo appuntamento agonistico sarà per il 28 aprile a Casalbordino per il FU JOW, gara di Kung Fu, Sanda, Kickoxing, Thai Boxe e MMa organizzato proprio dal M° Tullio.

Gli atleti classificati sono: Raducci Antonella, Biondino Mattia, Mancini Marco, Canosa Antonio, Canosa Stefania, Cretì Matteo, Troiano Nico, Papuc Raul, Di Matteo Ramona, Di Pietro Stefano. Gli stessi hanno collezionato venti medaglie nelle varie specialità del Kung Fu tradizionale e del Sanda.