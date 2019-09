"L'Anas intervenga subito per controllare e rimettere a posto il semaforo, che così è un'insidia per pedoni e automobilisti". Lo chiedono i residenti del quartiere di piazza Fiume, a Vasto Marina, dove ieri le folate di vento pomeridiane hanno piegato il braccio dell'impianto semaforico che si trova sulla corsia Nord della statale 16, all'incrocio tra l'arteria adriatrica, via Puccini e via Donizetti.

Dopo la mattinata di sole e temperature primaverili, il vento del pomeriggio, foriero della pioggia serale, ha fatto oscillare pericolosamente il semaforo. "E' successo anche altre volte nelle scorse settimane. Anche nei mesi scorsi a ogni ondata di maltempo ci siamo impauriti nel passare lì sotto con le auto oppure a piedi. Ora il semaforo è totalmente fuori asse. Vorremmo capire se questo è un pericolo".