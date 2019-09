I Carabinieri della Stazione di San Salvo hanno denunciato un 34enne del posto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte i militari, mentre erano impegnati in un servizio perlustrativo in orario notturno, lo hanno fermato per un controllo di routine, trovandolo in possesso di tre grammi di eroina che custodiva nella tasca della sua giacca. Ad insospettire gli uomini dell’Arma è stato l’atteggiamento assunto dall’uomo al momento del fermo, apparso visibilmente nervoso. I militari, pensando che potesse detenere della sostanza stupefacente, hanno effettuato un controllo più accurato rinvenendo così, nella tasca della sua giacca, lo stupefacente.

I Carabinieri della Stazione di San Salvo hanno anche eseguito tre ordini di carcerazione disposti dalla Procura della Repubblica di Vasto nei confronti di tre pregiudicati del posto responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. In manette sono finiti un 28enne che dovrà scontare la pena definitiva di due anni ed un mese per fatti avvenuti a Gissi nel 2011, un 43enne che dovrà scontare la pena definitiva di tre anni e due mesi per fatti avvenuti a San Salvo tra Febbraio e Maggio del 2011 e un 37enne che dovrà scontare la pena definitiva di 2 anni e dieci mesi per fatti avvenuti in San Salvo e Termoli tra Gennaio e Aprile 2011.

Comando Provinciale Carabinieri Chieti