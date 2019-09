Da Fontefico la consegna dei premi

Abruzzo e Molise unite nel segno del vino. Questo il senso dell'evento organizzato nel fine settimana presso la Cantina Fontefico di Vasto, per la consegna degli attestati alle aziende premiate dalla guida "Vini Buoni d'Italia" del Touring Club. A rappresentare il Touring Club c'erano Andrea De Palma, coordinatore per Abruzzo-Puglia-Molise e Franco Santini.

La guida del Touring ha la particolarità di guardare solo alla produzione che deriva da vitigni autoctoni, con un occhio di riguardo verso le aziende definite "piccole", ma che "realizzano dei prodotti d'eccellenza", ha spiegato De Palma. Dopo il lavoro delle commissioni regionali, che hanno degustato un totale di crica 25mila vini, le finali per l'attribuzione delle Corone si sono svolte in sessione pubblica, a Buttrio.

Dal lavoro di giuria di esperti e pubblico presente alle finali, sono stati scelti i vini "coronati". De Palma spiega come il lavoro della giuria sia stato come sempre rigoroso. "Putroppo -ha commentato- i posti a disposizione in guida per l'Abruzzo, come per le altre regioni, sono limitati. Magari c'è qualche cantina che meritava di esserci ma è rimasta fuori".

Con la consapevolezza che i prodotti realizzati dalle cantine abruzzesi e molisane non hanno nulla da invidiare a quelli del resto dell'Italia, resta il nodo cruciale di come far conoscere queste eccellenze. La presenza di tanti produttori, provenienti da ogni angolo della regione, diventa quindi un segnale positivo per "fare squadra", prendendo ad esempio altre realtà dove la collaborazione tra diversi soggetti ha portato a risultati positivi.

In Abruzzo e Molise convivono due realtà diverse e complementari nel panorama della produzione vitivinicola. Se da un lato ci sono realtà grandi che si rivolgono ad un mercato globale (basti pensare che il secondo vino rosso più venduto negli States è abruzzese), dall'altro ci sono tante piccole realtà che fanno della cura dei prodotti tipici la loro forza.

E' il caso della Cantina Fontefico, dei fratelli Nicola ed Emanuele Altieri, che hanno ottenuto la Corona nella Guida 2013 e hanno allestito l'evento unico di consegna dei diplomi per Abruzzo e Molise. I due giovani produttori di vino, oltre alla soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, si sono detti onorati di poter ospitare l'importante evento.

La voce dei tanti produttori intervenuti, portando anche il loro vino in degustazione, è quasi unanime. Oltre al riconoscimento del positivo lavoro svolto dalla Guida Touring Club c'è la continua richiesta di trovare le strade giuste affinchè i vini abruzzesi e molisani possano imporsi anche fuori regione. "La qualità del prodotto è aumentata -ha commentato Santini-, questo è innegabile, segno della cura messa in campo ogni giorno dai nostri produttori. Ora dobbiamo far passare il messaggio che la qualità è aumentata, dobbiamo portare persone nella nostra regione".

I vini abruzzesi e molisani che hanno ottenuto la Corona

Centorame - Trebbiano d'Abruzzo Doc Castellum Vetus 2010

De Angelis Corvi - Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Docg Riserva Elevito 2007

Fattoria La Valentina - Montepulciano d'Abruzzo Doc Bellovedere 2008

Fontefico - Terre di Chieti Igt Aglianico Costetoste 2009

Masciarelli - Cerasuolo d'Abruzzo Doc Villa Gemma 2011

Pasetti - Montepulciano d'Abruzzo Doc Testarossa 2008

Pietrantonj - Antica Casa Vitivinicola - Terre Aquilane Igt Malvasia 2011

Torre dei Beati - Montepulciano d'Abruzzo Doc Mazzamurello 2009

Valentini - Trebbiano d'Abruzzo Doc 2007

Cantine Borgo di Colloredo - Molise Doc Rosso Riserva Gironia 2006

Cianfagna Azienda Agricola - Tintilia del Molise Doc Rosso Sator 2009

I vini abruzzesi e molisani Golden Star

Barba - Colli Aprutini Igt Bianco Vignafranca 2010

Camillo Montori - Montepulciano d'Abruzzo Doc Fonte Cupa 2007

Ciccio Zaccagnini - Trebbiano d'Abruzzo Doc San Clemente 2010

Faraone - Montepulciano d'Abruzzo Doc Le Vigne di Faraone 2009

Fattoria Giuseppe Savini - Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Docg Riserva Savini 2006

Francesco Cirelli - Montepulciano d'Abruzzo Doc Amphora 2011

Nicodemi - Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Docg Notàri 2009

Pepe Emidio - Colli Aprutini Igt Pecorino Bio 2010

Pepe Emidio - Montepulciano d'Abruzzo Doc Bio 2009

Speranza - Montepulciano d'Abruzzo Doc Riserva Terra dei Vestini Vigna Coccetta 2007

Valentini - Cerasuolo d'Abruzzo Doc 2011

Cantine Salvatore - Tintilia del Molise Doc Rosso Rutilia 2009