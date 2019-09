"Un botto fortissimo. Qualcuno aveva sfondato il finestrino della macchina, buttando una bomba carta sul sedile. L'automobile si è incendiata". Lo raccontano ZonaLocale.it testimoni che hanno assistito all'inquietante scena sul lungomare di San Salvo Marina. Domenica erano le 4 del mattino, quando un boato ha squarciato il silenzio della notte e svegliato i residenti.

Sentita l'esplosione, alcuni si sono affacciati a vedere cosa fosse successo. Hanno visto le fiamme che divampavano all'interno dell'abitacolo e hanno lanciato l'allarme. I vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto si sono precipitati sul posto, spegnendo il rogo che ha distrutto "una Fiat Bravo parcheggiata nei pressi del lido balneare La Caravella. Il proprietario è un rumeno". Indagano i carabinieri.

Giovedì scorso mani ignote avevano piazzato una bomba carta davanti al portone di un palazzo di via Tronto, vicino allo stadio Aragona di Vasto, e lasciato una scritta intimidatoria indirizzata ad A.M., trentenne cuoco che risiede coi familiari in un appartamento di quell'edificio. Tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio, altri ordigni simili hanno spaccato il deflettore di una vettura parcheggiata in via delle Croci (dove, tra l'altro, i vandali si sono divertiti a imbrattare di vernice le targhe di alcune macchine) e in piazza Rossetti, provocando un blackout elettrico.