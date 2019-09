Doppio intervento per i Vigili del Fuoco del distaccamento chiamati ad intervenire per due autoveicoli in fiamme. La prima chiamata è arrivata alle 5 del mattino. Una Renault Chamade stava andando a fuoco nel piazzale antistante la chiesa dell'Incoronata. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, non potendo però evitare che le parti interne dell'auto venissero distrutte dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vasto, che indagano per risalire ad eventuali responsabili dell'accaduto.

Mentre era ancora in corso questo intervento è arrivata una seconda chiamata per un altro veicolo in fiamme. Si trattava di un furgoncino, che era posteggiato in un parcheggio lungo corso Mazzini. I Vigili del fuoco sono quindi ripartiti da via Incoronata a tutta velocità per spegnere anche il secondo rogo. Anche in questo caso i carabinieri hanno acquisito informazioni per compiere le dovute indagini.

La breve distanza temporale dei due episodi potrebbe condurre alla stessa mano che ha appiccato il fuoco. In ambedue i casi si tratta di veicoli molto vecchi e di scarso valore economico, che erano fermi da diversi giorni nei luoghi dove poi sono andati in fiamme. Il rapporto dei Vigili del fuoco sarà acquisito dai carabinieri che hanno raccolto anche le dichiarazioni dei proprietari dei due mezzi.