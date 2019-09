"Oggi, per rilanciare l'amministrazione comunale di Vasto e risparmiare, è opportuno ridurre il numero degli assessori. Diminuire le spese si può: basta accorpare i servizi". Corrado Sabatini lancia la spending review vastese.

La scorsa settimana una delegazione del Partito socialista ha incontrato il sindaco, Luciano Lapenna. "Abbiamo chiesto - racconta il consigliere comunale - l'azzeramento della Giunta per ridurre da sette a cinque il numero degli assessori. Se questo avverrà, noi non pretenderemo nulla. Non chiederemo un assessorato nella nuova Giunta. Vogliamo solo il rilancio dell'amministrazione comunale e della politica del centrosinistra. Per raggiungere il primo obiettivo bisogna rilanciare le opere pubbliche. Ad esempio, uno studio riguardante il tratto nord di lungomare Cordella già esiste, lo feci elaborare quando ero assessore ai Lavori pubblici. Certo, visto che negli ultimi mesi la situazione si è aggravata notevolmente e si sono verificati dei cedimenti, serviranno probabilmente più soldi rispetto ai 350mila euro preventivati tre anni fa. Ma l'opera è urgente e va fatta al più presto. I fondi? Il Comune contragga un mutuo per farsi finanziare la somma necessaria".