Tanti applausi per gli attori de "L'Allegra Brigata", compagnia teatrale vastese che lo scorso fine settimana ha portato per la prima volta in scena "L'eredità", commedia scritta e diretta da Francesca Paradisi. Gli spettatori che hanno assistito alla rappresentazione presso il Teatro Madonna dell'asilo di Vasto hanno apprezzato la bravura degli attori, provenienti da diverse formazioni teatrali del Vastese, e l'originalità della commedia di Francesca Paradisi, che ha portato in scena vizi e virtù della società e della politica italiana in una storia ambientata negli anni 90.

Nel video, a cura di Eduardo D'Addario, alcune scene della rappresentazione.