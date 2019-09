Il Vasto Marina batte 1-0 lo Sporting Ortona, allenata dall'ex Pescara Stefano Bellè, grazie ad una bellissima rete di Riella e mette una seria ipoteca sulla salvezza, con questi 3 punti la squadra allenata da Roberto Antonaci sale a quota 39 punti in classifica. Un risultato che nel corso della stagione non era così scontato, ma la squadra dopo alcune difficoltà iniziali e con il recupero di tutti gli infortunati è riuscita a rimettersi in carreggiata. Merito anche dell'allenatore, subentrato a Mario Lemme in un momento molto difficile anche dal punto di vista psicologico.

La cronaca. Prima del calcio d'inizio dagli altoparlanti dello stadio viene rivolto un pensiero da parte di tifosi e società al giovane vastese coivolto ieri in un incidente stradale. La partita inizia con qualche minuto di ritardo, nelle fasi iniziali di gioco gli ospiti sono più propositivi e limitano il gioco avversario costringendo il Vasto Marina a chiudersi nella propria metà campo. Al 15' un tiro di Dragani viene bloccato con sicurezza da Bruno, al 26' ci prova Rossi Finarelli, ma Di Quinzio è attento e para. Al 37' i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un atterramento dubbio in area di Nuzzaci, ma l'arbitro Carosi di Teramo non è d'accordo e lascia giocare.



Anche il secondo tempo inizia con qualche minuto di ritardo per via di un problema alla rete di una porta. Al 9' una conclusione di Battista si perde sopra la traversa, al 29' Fonseca lanciato verso la porta avversaria calcia da posizione defilata e colpisce il palo, nel prosieguo dell'azione la sfera finisce sui piedi di Riella che da fuori area non ci pensa due volte, si coordina benissimo e lascia partire un bolide che si insacca alle spalle del portiere avversario per poi esultare con tanto di capriola, prima di essere sommerso dall'abbraccio dei compagni e andare a ringraziare il suo allenatore. Nel finale l'arrembaggio ospite non produce risultati, su un calcio d'angolo al 46' si proietta in avanti anche il portiere, ma non c'è nulla da fare, il Vasto Marina vince e porta a casa l'intera posta in palio, in attesa della trasferta contro la capolista Sulmona, in programma domenica 17 marzo alle ore 15.00.

Tabellino

Vasto Marina-Sporting Ortona 1-0 (0-0)



Marcatori: 29' st Riella (V)



Vasto Marina: Bruno, Benedetti V., Piermattei, Battista, Martelli, Menna, Nuzzaci (22' st Stivaletta), D'Onofrio (15' st Luciano), Rossi Finarelli, Fonseca, Riella (36' st Cesario). A disposizione Benedetti S., D'Alessandro, Galiè, Di Nardo. Allenatore Antonaci

Sporting Ortona: Di Quinzio, Gatto (21' De Grandis poi dal 22'st Argentino), La Sorda (28' st D'Aguanno), Scafaro, Lopez, De Simone, Rispoli, Catalano, De Luca, Dragani, Poli. A disposizione Moro, Taggio, Severino, Diop. Allenatore Bellè

Arbitro: Marco Carosi di Teramo, assistenti: Pantalone e Anelli di Pescara



Ammonito: Battista (V)

I risultati della 29° giornata (12° di ritorno). Alba Adriatica-Rosetana 1-0, Capisterllo-Miglianico 1-1, Casalincontrada-Pineto 3-2, Giulianova-Torrese 0-0, Francavilla-Altinrocca sospesa sul risultato di 1-1 per infortunio all'arbitro alla fine del primo tempo, Guardiagrele-Santegidiese 3-4, Montorio 88-Sulmona 2-4, San Salvo-Civitella Roveto 3-1, Vasto Marina-Sporting Ortona 1-0.

La classifica. Sulmona 64, Giulianova 55, San Salvo 49, Montorio 88 45, Miglianico e Pineto 41, Civitella Roveto 40, Vasto Marina 39, Rosetana e Torrese 38, Alba Adriatica 36, Capistrello e Casalincontrada 34, Altinrocca* e Francavilla* 33, Sporting Ortona 31, Santegidiese 27, Guardiagrele 18 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 17 marzo ore 15.00. Altinrocca-Capistrello, Civitella Roveto-Giulianova, Miglianico-San Salvo, Pineto-Montorio 88, Rosetana-Francavilla, Santegidiese-Casalincontrada, Sporting Ortona-Alba Adriatica, Sulmona-Vasto Marina, Torrese-Guardiagrele.