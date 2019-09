L’A.S.D. Vastese Calcio 1902, in relazione all’incidente stradale che nel pomeriggio di ieri, al termine della partita disputata sul campo San Marco di Pescara tra la compagine biancorossa e la formazione locale della Flacco Porto, ha visto coinvolto S. M. 33 anni, sostenitore della Vastese 1902, comunica quanto segue:



“Il Presidente, i dirigenti, lo staff tecnico ed i giocatori tutti, esprimo la propria vicinanza ai familiari di S.M., al quale va un grosso in bocca al lupo per la prova che sta affrontando. Alla luce delle informazioni che giungono dal nosocomio pescarese, struttura presso la quale il ragazzo è ricoverato, auspichiamo di poterlo riavere al più presto sugli spalti dello stadio Aragona, per condividere insieme un sogno che gara dopo gara, anche grazie al supporto dei tanti ragazzi che ci seguono, vede avvicinarsi l’importantissimo traguardo”.