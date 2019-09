L'Incoronata Vasto archivia con un buon successo la pratica Fresa Calcio. Egregia prestazione per i ragazzi di mister Budano che nonostante un incredibile svantaggio capovolgono l'incontro rifilando un poker alla scuadra ospite.



Partita equilibrata nel primo tempo che termina sullo 0 a 0, ma i biancorossi si mangiano le mani per una traversa clamorosa colpita da Antenucci a portiere battuto e per un gol non realizzato da Priolo sotto porta. Di tutt'altra fattura la seconda frazione, pronti via il Fresa passa in vantaggio sul solito calcio piazzato, una maledizione quest'anno per i vastesi, sul calcio d'angolo ospite svetta di testa l'attaccante e insacca.



L'Incoronata infuriata si scatena con una reazione veemente e in pochi minuti riagguanta il pari con il capitano Luongo che scarica in rete dopo un assist davvero magico di Cinquina che lascia allibita tutta la retroguardia fresana. Dopo non molto i vastesi passano in vantaggio,sgroppata di Bevilacqua sulla fascia destra passaggio filtrante per Cinquina che piazza con precisione all'incrocio dei pali un gran tiro.



Il Fresa è annichilito dalla reazione biancorossa,ma l'Incoronata non frena e si proietta a testa bassa in avanti e segna il 3 a 1 sempre con il capitano Luogo che infila di nuovo il portiere ospite. Gli ospiti ormai stanchi e demotivati cedono metri di campo ai vastesi che di nuovo, proprio al novantesimo minuto, mettono la parola fine sulla sfida siglando il 4 a 1 con il bomber capitano Luongo che corona il suo spettacolo odierno con la tripletta personale.



Prossima trasferta in quel di pollutri, a meno 5 partite dalla fine del campionato.



La società, il mister e tutto lo staff dell'Incoronata sono vicini al tifoso vastese coinvolto nell'incidente di sabato e inviano il loro messaggio: "Non mollare, vinci per noi!!!"







Incoronata Calcio Vasto-Fresa Calcio 4-1

Reti Incoronata: 60' Luongo, 70' Cinquina, 78' Luongo, 90' Luongo



Formazione: Padoan, Zucaro, Memmo, Antenucci, Bevilacqua, Farina, Trentino, Verrone, Priolo, Luongo, Monteferrante. A disposizione Galante, Talia, Butacu, Marra, Teti, Cinquina, Campitelli. Allenatore Budano