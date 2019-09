Ore 13.40 - I primi segnali dopo la Tac sono incoraggianti, l'operazione è andata bene, l'ematoma si è quasi completamente riassorbito, ma i medici predicano cautela e sostengono che ci sarà da attendere ancora qualche giorno per esprimersi con la massima certezza. Oltre ai familiari con S.M. ci sono alcuni amici che da tre giorni non gli fanno mancare il proprio sostengo e una delegazione di tifosi del Pescara.

Ore 12.00 - E' in corso la Tac al termine della quale i medici comunicheranno le condizioni del paziente.

Ore 19.00 - Il giovane vastese si trova in rianimazione nel reparto di neurochirurgia, l'intervento è riuscito, ora ci sarà da attendere che passi la notte. Gli airbag della Punto su cui viaggiava non si sarebbero aperti. All'ospedale erano presenti per una visita i giocatori della Vastese Luongo, Napolitano Triglione e Avantaggiato. Tante le manifestazioni di affetto nei suoi contronti, oggi allo stadio Aragona prima della partita il Vasto Marina ha voluto rivolgergli un pensiero da parte di tifosi e società. La Vastese ha invece diffuso un comunicato per manifestare la propria vicinanza a lui e alla famiglia.



Ore 15.50 - Si è concluso positivamente l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto S.M., il giovane vastese che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale. L'operazione è durata quasi tre ore e, secondo quanto comunicato dai medici a familiari ed amici presenti in ospedale, è andata nel migliore dei modi.

La prognosi resta comunque riservata e la condizione del 33enne vastese viene costantemente monitorata dal personale dell'ospedale pescarese.

ore 11 - I medici hanno deciso di operare il giovane vastese, S.M., 33 anni, ricoverato in prognosi riservata da sabato pomeriggio all'ospedale di Pescara, per un forte trauma cranico, dopo che alla guida della sua Fiat Punto è stato coinvolto in un incidente stradale a Chieti Scalo, nella zona di San Martino, andando a scontrarsi contro un albero posto al lato della carreggiata.

Dopo aver valutato e atteso che l'ematoma si riassorbisse da solo nella notte, i sanitari, conostatandone la dilatazione, hanno deciso questa mattina di operare per ridurlo. L'intervento è iniziato nella tarda mattinata, saranno necessarie tre ore.



Le cause che hanno provocato il sinistro sono in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi, ma l'incidente sarebbe avvenuto nel tentativo di schivare un'altra vettura.

In macchina con lui altre quattro persone, una di loro ha riportato qualche ferita, ma fortunatamente stanno tutti bene. Il gruppo era di ritorno da Pescara dove aveva seguito nel pomeriggio di sabato la partita tra la Flacco Porto e la Vastese.

L'impatto dell'autovettura guidata dal giovane vastese è stato molto violento. I sanitari accorsi sul posto si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione, soprattutto per il trauma cranico riportato, e hanno trasferito il giovane prima presso l'ospedale di Chieti e poi in quello di Pescara, dove è stato ricoverato in rianimazione. Al momento le sue condizioni sono stabili, il giovane ha un ematoma all'altezza dell'occhio, con lui ci sono i familiari e alcuni amici.

Molto scosso il gruppo di tifosi della Vastese, di cui il giovane fa parte. Sulla pagina Facebook dei tifosi sono stati scritti decine di messaggi per esprimere vicinanza all'amico in questo momento così difficile. All'ospedale di Pescara era presente sabato anche un gruppo di sostenitori della Curva Nord del Pescara, che nel pomeriggio aveva seguito la partita insieme ai tifosi biancorossi.