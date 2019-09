Un vasto incendio è divampato in serata in località San Lorenzo, nel tratto di collina compreso tra via San Lorenzo e la strada che conduce a Monteodorisio, le fiamme si sono alzate altissime tra la vegetazione, alimentate dal forte vento. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno dovuto lavorare non poco per evitare che l'incendio si estendesse ulteriormente. Particolare attenzione nel tratto in cui le fiamme avevano raggiunto il bordo della strada, in modo da evitare che qualche scintilla raggiungesse l'altro lato della strada, nell'area dove quest'estate, in occasione di un pericoloso incendio, le fiamme avevano minacciato le abitazioni.

E' stato necessario l'impiego di tre mezzi, sui due fronti del fuoco, su via San Lorenzo e nei pressi del canile municipale, per spegnere l'incendio. Gli uomini della Polizia Municipale di Vasto hanno regolato la viabilità, evitando il transito delle autovetture mentre erano in corso le operazioni di spegnimento.