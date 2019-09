La Virtus Cupello calcio a 5 compie un altro passo verso al salvezza, rifilando una goleada al Montesilvano, formazione già matematicamente retrocessa in serie C2. I rossublu tornano a casa con un 12-7 che regala punti e morale in vista delle prossime sfide decisive per evitare i playout.

Primo tempo in cui il match si chiude già con l'8-1 a favore della formazione di mister Porfirio. Nella seconda frazione l'inevitabile calo di concentrazione dei cupellesi regala qualche gol ai padroni di casa, anche se il risultato finale non è mai stato in discussione. A difendere la porta della Virtus ieri è scato in campo il presidente Meninni, a causa dell'assenza per squalifica del titolare Francesco Sputore. Tra i marcatori anche il giovane Di Foglio, classe 1996. Alla "sagra del gol", come è stata ribattezzata quella di ieri dallo spogliatoio della Virtus hanno preso parte Mileno, con 4 reti, Perazzoli e Grimaldi con 2 a testa e poi una marcatura per Cioffi, Scafetta, Romagnoli e il già citato Di Foglio.

Sabato prossimo la Virtus Cupello sarà impegnata in casa, al Palasport di Cupello, contro l'Ortona. Fischio d'inizio alle 15 e ingresso gratuito.