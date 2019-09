La BCC San Gabriele si prepara al meglio per affrontare la "fase calda" della stagione, che la vedrà coinvolta nei playout per cercare la permanenza in serie C. Allo stesso tempo, le formazioni giovanili della società vastese saranno impegnate nelle fasi provinciali e regionali dei campionati di categoria. Così ieri la squadra allenata da Ettore Marcovecchio è scesa in campo ad Orsogna per un'amichevole contro le padrone di casa, in modo da mantenere il ritmo-partita e prepararsi al meglio per i prossimo appuntamenti.

Alla fine ha prevalso l'Orsogna, con il risultato di 3-2. Buona la prova in fase difensiva da parte della BCC San Gabriele, mentre in fase di ricezione c'è ancora qualche difficoltà. Spazio in campo per tutte le giocatrici del roster vastese, con particolare attenzione a testare la condizione delle ragazze under 16, attese ai quarti di finale del campionato provinciale. Caso forse unico nella storie della pallavolo in provincia di Chieti, la San Gabriele approderà a questa fase con ben due formazioni.

Domenica prossima inizieranno i playout, con Mariani e compagne che riceveranno alla Palestra del Centro Sportivo San Gabriele il Termoli. Dopo la brutta prestazione nell'ultimo incontro di campionato con le molisane la voglia di riscatto tra le vastesi è tanta, per una rivincita sportiva e per iniziare al meglio la fase dei playout.