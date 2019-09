La sfida che sulla carta doveva essere la più semplice si è rivelata la più complicata. La BCC Vasto Basket sbatte contro il muro Delta Basket Salerno e torna a mani vuote dalla campania. I sogni di gloria di un aggancio al Molfetta, battuto domenica scorsa al PalaBCC, svaniscono dopo il 73-62 con cui l'ultima in classifica batte Ierbs e compagni.

La squadra vastese ha retto solo un quarto. Avvio travolgente, con un 24-14 a favore della BCC Vasto che faceva ben sperare per il prosieguo della gara. Poi pian piano i vastesi hanno lasciato giocare i padroni di casa, che hanno ricucito lo svantaggio e sono andati avanti. Al riposo lungo avevano già messo la testa davanti.

Il rientro in campo è stato traumatico per la squadra allenata da Di Salvatore, che ha subito ancora il gioco degli avversari, senza riuscire ad essere incisiva sottocanestro. A pesare sull'economia del match anche i tanti falli di cui si sono caricati i vastesi. L'ultimo quarto è stato un dominio del Delta Salerno, che ha allungato fino al +12. Alla sirena finale il tabellone segna 73-62. Campani che festeggiano perchè continuano a inseguire la salvezza. Biancorossi che vedono scappare a +4 il Molfetta e avvicinarsi a 2 punti San Michele Maddaloni e Magic Team Benevento.

E' critico coach Di Salvatore dopo la gara. "Sono deluso per come sono andate le cose -dice il tecnico vastese durante il viaggio di rientro verso Vasto-. E' la dimostrazione della difficoltà di questo campionato. Qualche giocatore è sceso in campo senza la dovuta concentrazione. Lo abbiamo visto già in passato, quando giochiamo al massimo tiriamo fuori prestazioni come quella con Molfetta, ma se non diamo il 100% possiamo perdere contro ogni squadra. Ora, con i risultati delle altre squadre, anche il secondo posto è a rischio. Dopo un buon inizio contro Salerno ci siamo lasciati andare, siamo caduti nella trappola delle provocazioni e non siamo stati bravi a dare il massimo per vincere la partita. Questo non cancella il buon cammino fatto fino ad oggi, ma deve essere un monito per le sfide che ci aspettano".

Delta Basket Salerno - BCC Vasto Basket 73-62

Delta Basket Salerno: Antonucci 6, Corvo 7, Esposito 8, Balestrieri, Parlato 18, Capaccio 14, Norcino 11, Gentile, Menduto M. 9 Coach: Menduto O.



BCC Vasto Basket: Sergio 18, Cimini, Di Pierro 20, Di Tizio 4, Marinaro 3, Ierbs, Sabetta, Maggio, Marinelli 17, Rinaldi Coach: Di Salvatore