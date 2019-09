Da qui alla fine del campionato la BCC Vasto Basket sarà chiamata a vincere sempre, per poter approfittare di un eventuale passo falso del Molfetta, battuto domenica scorsa dopo un incontro intenso e combattuto. I biancorossi continuano ad inseguire il sogno promozione, ma dovranno guardare partita dopo partita, perchè il cammino verso la serie B è disseminato di insidie.

A cominciare dalla sfida di questa sera in casa del Delta Basket Salerno. Se le posizioni in classifica valessero come pronostico la sfida in terra campana potrebbe anche non giocarsi. Il Salerno occupa l'ultima posizione e cerca di restare aggrappato alle formazioni che lo precedono per guadagnarsi la possibilità di giocarsi la salvezza con lo spareggio. La BCC Vasto Basket è la squadra del momento nel girone G. Dopo un campionato trascorso a lodare il lavoro di coach Di Salvatore e dei suoi uomini, partiti come una neopromossa che doveva salvarsi e ora pronti a giocaresi la serie B, ecco che i biancorossi sono la squadra da battere.

Il Salerno he dimostrato, due settimane fa, di poter fare male a tutte le avversarie tra le mura amiche, battendo il San Michele Maddaloni. Ierbs e compagni dovranno fare molta attenzione ad approcciare nel migliore dei modi il match, perchè la palla a spicchi ha spesso regalato partite alla "Davide contro Golia", con la formazione sulla carta più debole pronta ad aggiudicarsi il successo. In settimana i vastesi sono stati condizionati da qualche piccolo acciacco e dai classici malanni di stagione. Oggi, tranne Massimo Di Lembo che sconta l'ultimo turno di squalifica, saranno tutti a disposizione di coach Di Salvatore. Palla due alle 18, con i tanti tifosi biancorossi con l'orecchio teso verso Salerno, in attesa di buone notizie. Uno sguardo interessato anche a ciò che accadrà nella sfida tra Monopoli e Molfetta,e tra Pallacanestro Benevento e San Michele Maddaloni e tra Venafro e Magic Teamo Benevento.