Finisce 1-0 per i padroni di casa allenati da Donato Anzivino il big match della 24° giornata del campionato di Prima Categoria tra Borrello e Real Tigre. Il risultato è stato sbloccato dalla rete di Mainella arrivata all'ultimissimo secondo della partita. In precedenza il portiere ospite Smerilli aveva parato al 23' un rigore proprio all'attaccante autore del gol vittoria.

Con questi 3 punti il Borrello aggancia in vetta alla classifica il Real Tigre a quota 56. Mancano 6 giornate al termine del campionato e tutto è ancora da decidere, nel caso in cui le due squadre dovesserro finire alla pari ci sarà lo spareggio. Nel prossimo turno la squadra di Liberatore affronterà in casa l'Orsogna, mentre il Borrello gioca a Torino di Sangro. Il torneo non è ancora finito e il Real ha ancora la possibilità di vincerlo.