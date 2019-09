Io sono stato più fortunato del signore di Contrada Frutteto, anche a me notte tempo ed indisturbati ignoti si sono introdotti nella mia proprietà in via San Lorenzo nelle vicinanze della Casa Famiglia. Hanno rotto con cura, ma senza danni, un paio di locali, vi si sono presumibilmente introdotti, hanno controllato e forse disturbati da qualcuno che passava da quelle parti non hanno portato via nulla.

Forse hanno ritenuto di scarso valore la refurtiva solo che, cosa strana, si sono portati via sia il lucchetto tranciato che la serratura fatta saltare presumibilmente con un trapano a batteria.



Non mi resta che denunciare forse il fatto alla legge e provvedere a mie spese a risistemare il tutto.

Viva l'Italia!



Un vostro lettore