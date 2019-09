Alle 15.00 la Vastese scende in campo a Pescara contro la Flacco Porto terzultima che ha bisogno di fare punti per non retrocedere. La capolista è chiamata a vincere per poter proseguire la marcia solitaria in vetta alla classifica del campionato di Promozione, in attesa delle partite delle rivali che giocheranno domenica. Tutte sfide interne per le inseguitrici, l'Acqua&Sapone ospita il Tre Ville, la Virtus Cupello l'Amatori Passo Cordone e la Virtus Ortona la Folgore Sambuceto.



Per i biancorossi si tratta della seconda trasferta consecutiva dopo quella vittoriosa di domenica scorsa contro il Moscufo, finita 2-1. L'arbitro sarà Francesco Di Paolo di Chieti, coadiuvato dagli assistenti Valentino Cialini e Antonio Alessi, entrambi di Teramo.

In gruppo non ci sono squalificati, ma non giocherà Mattia Di Santo, che in settimana non si è allenato, ha fatto solo terapia ed è ancora alle prese con l'infortunio, la sua presenza è in dubbio anche per la panchina. Assenti anche De Curtis, per motivi familiari e Alberico per un fastidio al polpaccio. Gli altri sono tutti disponibili, compreso Avantaggiato che durante l'ultima partita non era al meglio e Irmici che è uscito dal campo prima della fine. La formazione dovrebbe essere quella schierata nelle ultime gare.

L'allenatore Nicola Di Santo chiede la massima concentrazione: "Non ci regaleranno i 3 punti, ci sarà da sudare, quello di Pescara è sempre un campo difficile. Sono contento di come i ragazzi iniziano a interpretare le partite, con maggiore concretezza e determinazione.". Giocare prima vi crea qualche problema? "No, proveremo a mettere pressione a chi scende in campo domenica". La formazione? "In difesa potrei dare un turno di riposo a Napolitano e far giocare Irmici, Ciarlariello e Triglione, ma non è detto, devo ancora decidere".

Probabile formazione. Cialdini, La Guardia, Napolitano, Luongo, Irmici, Triglione, Avantaggiato, Pantalone, Aquino, Soria, Di Vito.



Il programma della 28° giornata (11° di ritorno), domenica 10 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Tre Ville, Flacco Porto Pescara-Vastese (sabato ore 15.00), Lauretum-Moscufo (sabato ore 15.00), Sambuceto San Paolo-Penne, Spal Lanciano-Torrese, Val di Sangro-Castiglione Valfino, Virtus Cupello-Amatori Passo Cordone, Virtus Ortona-Folgore Sambuceto, Vis Ripa-Caldari.

La classifica. Vastese 57, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 54, Virtus Ortona 51, Amatori Passo Cordone 45, Lauretum e Sambuceto San Paolo 43, Torrese e Val di Sangro 41, Folgore Sambuceto 40, Moscufo 39, Castiglione Valfino e Vis Ripa 37, Penne 33, Tre Ville 25, Flacco Porto Pescara 23, Spal Lanciano 15, Caldari 0.