Si discuterà di sicurezza nel Consiglio comunale di San Salvo, convocato dal presidente Eugenio Spadano per lunedì, 11 marzo, alle 16,30, su richiesta dell'opposizione. Il centrosinistra solleva il problema "della sicurezza in città, richiesta fatta a seguito del ripetersi dei numerosi episodi di criminalià che hanno allarmato i cittadini", in particolare la rapina a mano armata alla farmacia Di Nardo, i furti e le due auto incendiate in un solo giorno. Per uno di questi roghi dolosi i carabinieri hanno arrestato un 23enne sansalvese. Il giovane ha anche aggredito il 41enne che utilizzava l'auto bruciata, provocandogli uno sfregio permanente al volto.

Secondo Gabriele Marchese (San Salvo democratica) la sicurezza è un "tema sempre più sentito dalla cittadinanza, la quale mostra sempre più segni di preoccupazione e disagio".

SSd ha anche presentato una mozione sulla riapertura totale al traffico di via Montegrappa, perché "l'introduzione del senso unico su un pezzo di strada ha creato confusione e tantissime difficoltà di circolazione", sostengono Marchese, Domenico Di Stefano e Angelo Angelucci.

Nel documento da discutere in Consiglio, i rappresentanti della lista civica parlano di "concrete lamentele con conseguente raccolta di firme da parte di cittadini e operatori economici ormai esasperati da una situazione viaria disagevole e pericolosa" che crea "il caos assoluto in quella zona, soprattutto il giovedì, quando c'è il mercato cittadino. Tali provvedimenti - polemizzano Angelucci, Di Stefano e Marchese - non sono stati concepiti in un piano generale di riassetto del traffico, ma danno la sostanziale idea di confusione e provvisorietà e non hanno risolto il problema traffico, piuttosto lo hanno amplificato".

I tre consiglieri di minoranza chiedono al sindaco, Tiziana Magnacca, di "annullare immediatamente i provvedimenti sulla viabilità tra via Montegrappa, via Saint Nicolas de Port, via Stingi, corso Garibaldi" e di "prendere in seria considerazione la proposta di un piano traffico generale inerente tutto il territorio cittadino per riequilibrare e migliorare la viabilità complessiva".