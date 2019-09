Si avvicina il Torneo delle Regioni, manifestazione calcistica a livello giovanile che mette di fronte le rappresentative regionali di calcio a 11 e calcio a 5. Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha diramato nei giorni scorsi le convocazioni per allestire le squadre che partiranno alla volta della Sardegna, dove, dal 22 al 30 marzo, si svolgerà la competizione.

E, anche quest'anno, sono diversi i ragazzi e le ragazze di Vasto e dintorni che faranno parte delle 6 squadre abruzzesi che scenderanno in campo a caccia della vittoria. Per la squadra Allievi, il selezionatore Gabriele Aielli ha scelto Mattia Balzano della Virtus Vasto. La squadra si radunerà il 14 marzo a Casalincontrada per preparare l'appuntamento sardo.

La formaizone Giovanissimi è quella con maggiori rappresentanti. Mister Silvano Crisante ha chiamato due giocatori della Bacigalupo, Eugenio Bruno, Vittorio Antonino e Andrea Artese del San Salvo. Nella formazione femminile, come nello scorso anno, ci sono Anna Mazzatenta e Melissa Nozzi, quest'ultima già nel giro della Nazionale under 17.

Un solo rappresentante del territorio, invece, nella squadra del calcio a 5. Si tratta di Peppino Di Risio, dello Sporting Pollutri. Un giovane promettente che sta facendo ottime cose anche in prima squadra.

Per questi giovani calciatori e per i loro compagni, sarà l'occasione di confrontarsi con i loro coetanei di tutta Italia e soprattutto di essere osservati dai talent scout di tutte le società calcistiche, sempre presenti in queste occasioni in cerca di talenti del pallone.