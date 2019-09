Ladri in campagna rubano attrezzi:

"Era tutta roba vecchia. Non capisco cosa credevano di trovare". F.D., 61 anni, racconta il furto che ha subito. I ladri hanno scavalcato il recinto del suo terreno e hanno aperto la baracca. Stamattina l'uomo è andato in campagna per svolgere qualche lavoretto nel podere e ha visto che erano spariti tutti gli attrezzi agricoli. Il furto è stato messo a segno nelle notti scorse in contrada Frutteto, nella zona settentrionale di Vasto.

I ladri hanno agito indisturbati, approfittando della quiete e del buio notturno. Due zappe, un bidente, una pala, una roncola, cesoie, una scopa, un paio di stivali e poco altro: questo il magro bottino arraffato dagli ignoti dentro la rimessa agricola. "Era tutta roba vecchia", dice la vittima del furto, che ora dovrà ricomprare gli attrezzi nuovi.