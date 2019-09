La compagnia teatrale “L’Allegra Brigata”, sabato 9 e domenica 10 marzo, porterà in scena, a Vasto, la commedia brillante “L’Eredità”, scritta e diretta da Francesca Paradisi. Lo spettacolo è in programma nella Sala Madonna dell'Asilo alle ore 21.00 il sabato e alle ore 18 la domenica.



L’Allegra Brigata è un gruppo di nuova formazione costituito da elementi provenienti da varie realtà teatrali dell’area vastese. Gli attori della compagnia negli anni si sono avvalsi di esperienze varie, dal musical al Teatro forum ad una messa in scena del Teatro dell’epoca precedente a Bertolt Brecht. Il gruppo teatrale in scena attraverso l’inedita commedia “L’Eredità” una storia ambientata negli anni ‘90, portando alla luce il malcostume politico e sociale nei nostri tempi.



Personaggi in ordine di apparizione



Valeria (Avvocato) – Amabilis Pretorino



Gaia (Nipote di Gemma) – Sonia Squillace



Brunetta (Serva) – Miriam Sartori



Nicola (Nipote di Gemma) – Sabino de Candia



Filomena (Moglie di Nicola) – Nevilla Bruno



Brigida (Sorella di Gemma) – Cesarina di Marzio



Onorevole (Onorevole) – Michele Squillace



Gemma (zia Gemma)







Regia – Francesca Paradisi



Presentatore – Roberto Minervino



Trucco – Pina di Paolo



Grafica – Simona Ciccorossi

