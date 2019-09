Trasferta pescarese per il Vasto Rugby domenica 10 marzo. Sia la squadra seniores che quella under 20 saranno impegnate agli impianti sportivi “Rocco Febo” di Pescara, a una settimana dalle sfide interne contro il Cus L’Aquila e la Gran Sasso.

Alle 12,30 spazio ai giovani guidati dal capitano Pierangelo D’Onofrio che sfideranno i pari età pescaresi che li precedono in classifica di una sola posizione, proprio in coda al girone abruzzese ma con un distacco di 20 lunghezze, visto che i biancorossi attendono ancora di togliere lo zero dalla colonna dei punti.



Ma al di là di una graduatoria che non poteva essere diversa per i baby Arciglioni, tutti al primo anno di agonismo con la palla ovale, i passi in avanti compiuti nell’arco di questi mesi sono evidenti e già qualcuno dei ragazzi si è potuto affacciare alla prima squadra. Per l’under 20 quella di Pescara sarà la penultima gara della stagione.



Sono invece quattro i turni che separano la formazione seniores dal traguardo del secondo anno di serie C abruzzese. Alle 14,30 di domenica gli Arciglioni proveranno a mettere in difficoltà l’Old Pescara, squadra non irresistibile ma sicuramente da temere, specie fra le mura di casa. Sarà battaglia e la speranza è quella di ripetere la buona prestazione mostrata contro il Cus L’Aquila.