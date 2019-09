Lo stato degli ex Palazzi scolastici, in piazza Rossetti a Vasto, peggiora costantemente con il passare degli anni. Nonostante siano stati ristrutturati da poco più di dieci anni, il loro stato, come si nota dalla facciata esterna, non è certamente dei migliori. Questa mattina alcuni pezzi d'intonaco e calcinacci si sono staccati dall'ultimo piano dell'edificio di destra, quello con uffici, negozi e appartamenti, ed è caduto a terra, sfiorando i passanti che camminavano sul marciapiedi.

Gli uomini della Polizia Municipale, il cui comando si trova nell'edificio di fronte, hanno provveduto a recintare l'area e richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco. Gli uomini del distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono così saliti all'ultimo piano dello stabile, per compiere le dovute verifiche sullo stato dei cornicioni. Sono state rimosse le parti pericolanti e controllato tutto il perimetro del palazzo.

Ora spetterà all'amministrazione condominiale provvedere ai lavori di ripristino della situazione, anche perchè in più parti gli edifici presentano il rivestimento esterno completamente staccato. Nei locali dove si trovano gli uffici comunali sono continue le segnalazioni dei dipendenti per le infiltrazioni di acqua dal soffitto, tanto che quando piove occorre mettere le bacinelle a terra.